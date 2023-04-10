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Украина активизирует сотрудничество с Ираком: первый разговор Зеленского с премьером Ирака
Впервые Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Об этом сообщил глава Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к новому сотрудничеству с Ираком.
“Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым. Обсудили также украинскую формулу мира”, – написал Президент Украины.
Отметим, что в феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с иракским коллегой Фуадом Хуссейном. Тогда глава МИД пригласил Ирак присоединиться к украинской формуле мира.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Со временем издание The Guardian написало, что часть боеприпасов Россия получит от Ирака с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Об этом СМИ сообщили региональные разведывательные службы, знающие об этом процессе. РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака.
"Ирак принимает американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, и США обучают и поставляют разные подразделения иракской армии и спецназа для защиты правительства Багдада от повстанцев. После двух десятилетий войны страна наполнена оружием", – пишут журналисты.
В марте 2023 года МИД объявил конкурсы на должности послов в 20 странах. В частности, ищут главного дипломата от Украины для Ирака .