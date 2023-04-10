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Премьер Польши и глава Еврокомиссии планируют посетить Киев, чтобы принять участие в международном мероприятии - СМИ

Зеленский, Моравецкий
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, 24 февраля 2023 года. Фото: ОП

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планируют в апреле посетить Киев, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном депортации детей.

Об этом сообщает польское издание PAP со ссылкой на собственные источники.

"Мероприятие состоится в апреле. Его детали по соображениям безопасности еще не разглашают. Одной из главных тем разговоров будет вопрос незаконных депортаций в Россию украинских детей", - рассказал журналистам собеседник в Евросоюзе.

Мероприятие – это продолжение диалога, начатого в феврале, когда Европейская комиссия объявила, что начинает совместную с Польшей инициативу по поводу украинских детей, который похитила Россия.

"Мы знаем о драматической ситуации с украинскими детьми, похищенных Россией и отправленных в Россию для "усыновления"", - сказала тогда спикер ЕК Дана Спинант.

Заметим, что ранее сообщалось, что конференцию по возвращению домой украинских детей, похищенных россиянами, планировали организовать в ЕС.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал первый ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей. После этого Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

Автор:
Вита Молодан