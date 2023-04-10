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Прем'єр Польщі і глава Єврокомісії планують відвідати Київ, щоб взяти участь у міжнародному заході — ЗМІ

Зеленський, Моравецький
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, 24 лютого 2023 року. Фото: ОП

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планують у квітні відвідають Київ, щоб взяти участь у заході, присвяченому депортації дітей.

Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на власні джерела.

"Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не розголошують. Однією з головних тем розмов буде питання незаконних депортацій до Росії українських дітей", - розповів журналістам співрозмовник в Євросоюзі.

Захід — це продовження діалогу, розпочатому у лютому, коли Європейська комісія оголосила, що розпочинає спільну з Польщею ініціативу щодо українських дітей, який викрала Росія.

"Ми знаємо про драматичну ситуацію з українськими дітьми, викрадених Росією та відправлених до Росії для "усиновлення", — сказала тоді речниця ЄК Дана Спінант.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що к онференцію щодо повернення додому українських дітей, викрадених росіянами, планували організувати в ЄС. 

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав перший ордер на арешт Путіна саме за підозрою в незаконній депортації дітей. Після цього Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

Автор:
Віта Молодан