Україна активізує співпрацю з Іраком: перша розмова Зеленського з прем’єром Іраку

Вперше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Про це повідомив очільник України.

Володимир Зеленський підкреслив, що готовий до нової співпраці з Іраком.

“Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру”, - написав Президент України.

Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Іраку @mohamedshia. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовилися активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську #ФормулаМиру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2023

Зазначимо, у лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з іракським колегою Фуадом Хуссейном. Тоді український голова МЗС запросив Ірак приєднатися до української формули миру.

Згодом видання The Guardian написало, що частину боєприпасів Росія отримає від Іраку за допомогою іранських мереж контрабанди зброї. Про це ЗМІ повідомили регіональні розвідувальні служби, які знають про цей процес. РПГ і протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені в Росію з Іраку.

“Ірак приймає американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна в 2003 році, і США навчають і постачають різні підрозділи іракської армії та спецназу для захисту уряду Багдада від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю”, - пишуть журналісти.

У березні 2023 року МЗС оголосило конкурси на посади послів у 20 країнах. Зокрема, шукають головного дипломата від України для Іраку.