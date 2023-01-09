Украина и Польша "перевернули страницу" в истории со взрывом подарка в польской полиции - Монастырский

Министерство внутренних дел Украины продолжает внутреннее расследование происшествия со взрывом в здании полиции Польши, однако Украина и Польша "перевернули страницу" с этим инцидентом и продолжают сотрудничать.

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Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава украинского ведомства Денис Монастырский, напомнив, что сам он после инцидента уже был с визитом в Польше и обсудил со своим польским коллегой этот вопрос.

"Главное - это то, что нас ничего не может разделить и поссорить. Это самый главный вывод нашей поездки, так как Польша - один из самых больших наших друзей, помогает техникой и приняла самое большое количество наших беженцев... Поэтому мы проговорили, что любые такие вопросы не могут помешать нашему сотрудничеству. Поэтому мы перевернули эту страницу в наших отношениях и двигаемся дальше", - отметил глава МВД.

Напомним, что 15 декабря Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило, что начальник польской полиции Ярослав Шимчик накануне был госпитализирован с легкими ранениями после взрыва в его кабинете одного из подарков, полученных от руководителя силового ведомства Украины в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря.

Польская сторона тогда запросила у украинской соответствующие разъяснения. При этом польские же СМИ сообщали, что речь идет о выстреле гранатомета, который, очевидно, произвел сам Шимчик, не зная, что орудие является рабочим.

В частности, отмечалось, что всего польской стороне было передано два гранатомета, которые якобы были обезврежены. Один из них, причем превращенный в громкоговоритель, подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, а другой был передан заместителем главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Дмитрием Бондарем. 20 декабря стало известно, что Бондаря из-за этого отстранили от работы.