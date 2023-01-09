Україна та Польща "перегорнули сторінку" в історії з вибухом подарунка в польській поліції - Монастирський

Міністерство внутрішніх справ України продовжує внутрішнє розслідування інциденту з вибухом у будівлі поліції Польщі, проте дві країни "перегорнули сторінку" щодо цієї події та продовжують співпрацювати.

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Про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" глава українського відомства Денис Монастирський, нагадавши, що сам він після інциденту вже був із візитом у Польщі та обговорив зі своїм польським колегою це питання.

"Головне - це те, що нас нічого не може розділити і посварити. Це найголовніший висновок нашої поїздки, оскільки Польща - один із найбільших наших друзів, допомагає технікою та прийняла найбільшу кількість наших біженців... Тому ми проговорили, що будь-які такі питання не можуть перешкодити нашій співпраці. Тому ми перегорнули цю сторінку у наших відносинах і рухаємось далі", - зазначив глава МВС.

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що начальника польської поліції Ярослава Шимчика напередодні було госпіталізовано з легкими пораненнями після вибуху в його кабінеті одного з подарунків, отриманих від керівника силового відомства України в ході робочого візиту в Україну 11-12 грудня.

Польська сторона тоді закликала українську надати відповідні роз'яснення. При цьому польські ЗМІ повідомляли, що йдеться про постріл з гранатомета, який, очевидно, зробив сам Шимчик, не знаючи, що це озброєння є робочим.

Зокрема, зазначалося, що всього польській стороні було передано два гранатомети, які нібито були знешкоджені. Один із них, причому перетворений на гучномовець, подарував голова Нацполіції України Ігор Клименко, а інший був переданий заступником голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитром Бондарем. 20 грудня стало відомо, що Бондаря через це усунули від роботи.