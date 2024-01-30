Украина улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции: какие результаты других стран

Transparency International представило Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI). Украина получила 36 баллов из 100 возможных и поднялась на 104 место в глобальном рейтинге среди 180 стран. В прошлом году Украина получила 33 балла, что на 1 балл больше, чем в 2021 году.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Украина продемонстрировала один из лучших результатов за год в мире

Украина увеличила свои показатели на 3 балла и стала одной из 17 стран в нынешнем СРИ, что продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

Индекс восприятия коррупции в этом году учитывал период после 24 февраля 2022 года, поэтому он оценил позитивную динамику антикоррупционных усилий Украины в условиях большой войны.

«Со времен Революции Достоинства и началом крупного реформирования за 10 лет Украина добавила в общей сложности 11 баллов в исследовании. Рост даже во время полномасштабной войны в Индексе восприятия коррупции-2023 стал возможным благодаря активной работе антикоррупционных и других государственных органов», - отмечают в Transparency International Ukraine.

Эксперты организации проанализировали выполнение прошлогодних рекомендаций и озвучили 3 комплексных шага, которые помогут улучшить уровень борьбы с коррупцией и будут способствовать евроинтеграционным процессам Украины в 2024 году:

Повысить эффективность борьбы с топ-коррупцией.

Эффективно использовать на нужды государства активы коррупционеров и приспешников России.

Начать реформу Счетной палаты и Государственной аудиторской службы Украины.

Какие результаты других стран

Возглавляют рейтинг СРИ Дания (90 баллов), Финляндия (87 баллов), Новая Зеландия (85 баллов) и Норвегия (84 балла).

В аутсайдерах, Сомали (11 баллов и последнее место), Южный Судан, Венесуэла и Сирия (13 баллов).

В Индексе восприятие коррупции среди стран-кандидатов в ЕС Украина (36 баллов, 104 место) и Молдова (42 балла, 76 место) добавили больше всего за последний год - +3 балла. Что касается других стран, то Грузия имеет 53 балла и 49 место), Черногория (46 баллов, 63 место), Северная Македония (42 балла, 76 место), Албания (37 баллов, 98 место), Сербия (36 баллов, 104 место)., Босния и Герцеговина (35 баллов, 108 место).

Россия идет ко дну

В ежегодном Индексе восприятия коррупции от Transparency International Россия установила очередной антирекорд, побив свой отрицательный показатель.

В списке из 180 стран Россия занимает 141 место.

Как отмечено в докладе, откат от демократии и ослабление судебной системы сводят на нет борьбу с коррупцией, поскольку полиция, прокуратура и суды не в состоянии привлечь виновных к ответственности. Среди стран, избивших собственные антирекорды, кроме России оказались Турция, Сербия и Таджикистан.

Индекс составлен на основании экспертных оценок из 13 источников, среди которых - Всемирный банк и Всемирный экономический форум, а также десять консалтинговых компаний и аналитических центров, в том числе Африканский банк развития, Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), а также американская неправительственная организация Freedom Дом.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) – это показатель, рассчитываемый с 1995 года международной организацией Transparency International.

Отношение украинцев к коррупции

Как отмечают социологи, после широкомасштабной войны проблема №1 для украинцев – коррупция.

Сейчас больше половины украинцев, а именно 55%, хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов.

Также 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".