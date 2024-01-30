Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції: які результати інших країн

Transparency International презентувало Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) . Україна отримала 36 балів із 100 можливих та піднялася на 104 місце позицій в глобальному рейтингу поміж 180 країн. Торік Україна отримала 33 бали, що на 1 бал більше, ніж у 2021 році.

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Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Україна продемонструвала один із найкращих результатів за рік у світі

Україна збільшила свої показники на 3 бали та стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

Цьогорічний Індекс сприйняття корупції враховував період після 24 лютого 2022 року, тож він оцінив позитивну динаміку антикорупційних зусиль України в умовах великої війни.

«З часів Революції Гідності і початком великого реформування за 10 років Україна додала загалом 11 балів у дослідженні. Зростання навіть під час повномасштабної війни в Індексі сприйняття корупції–2023 стало можливе завдяки активній роботі антикорупційних та інших державних органів», - зазначають в Transparency International Ukraine.

Експерти організації проаналізували виконання торішніх рекомендацій та озвучили 3 комплексні кроки, які допоможуть покращити рівень боротьби з корупцією та сприятимуть євроінтеграційним процесам України у 2024 році:

Підвищити ефективність боротьби з топкорупцією.

Ефективно використовувати на потреби держави активи корупціонерів та поплічників росії.

Розпочати реформу Рахункової палати та Державної аудиторської служби України.

Які результати інших країн

Очолюють рейтинг СРІ Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали).

В аутсайдерах, Сомалі (11 балів та останнє місце), Південний Судан, Венесуела та Сирія (13 балів).

У Індексі сприйняття корупції серед країн-кандидаток до ЄС Україна (36 балів, 104 місце) та Молдова(42 бали, 76 місце) додали найбільше за останній рік — +3 бали. Щодо інших країн, то Грузія має 53 бали та 49 місце), Чорногорія (46 балів, 63 місце), Північна Македонія (42 бали, 76 місце), Албанія (37 балів, 98 місце), Сербія (36 балів, 104 місце), Боснія і Герцеговина (35 балів, 108 місце).

Росія йде на дно

У щорічному Індексі сприйняття корупції від Transparency International Росія встановила черговий антирекорд, побивши свій негативний показник.

У списку зі 180 країн Росія посідає 141 місце.

Як зазначено у доповіді, відкат від демократії та послаблення судової системи зводять нанівець боротьбу з корупцією, оскільки поліція, прокуратура та суди не в змозі притягнути винних до відповідальності. Серед країн, які побили власні антирекорди, окрім Росії опинилися Туреччина, Сербія та Таджикистан.

Індекс складено на підставі експертних оцінок із 13 джерел, серед яких - Світовий банк та Світовий економічний форум, а також ще десять консалтингових компаній та аналітичних центрів, у тому числі Африканський банк розвитку, Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), а також американська неурядова організація Freedom House.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) – це показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International.

Ставлення українців до корупції

Як зауважують соціологи, після широкомасштабної війни проблема №1 для українців – корупція.

Наразі більше половини українців, а саме 55% , хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.

Також 59% українців переконані, що українська влада намагається боротися з корупцією, натомість 34% вважають, що останні гучні справи щодо корупціонерів є свідченням "безнадійної корумпованості України".