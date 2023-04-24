Украина впервые приняла участие в традиционном парламентском саммите ЕС (ФОТО)

Впервые глава Верховной Рады принял участие в конференции спикеров парламентов стран-членов Европейского Союза, которая состоялась 24 апреля.

Об этом в Facebook сообщил Руслан Стефанчук, возглавляющий ВРУ.

Фото: Facebook Стефанчука Фото: Facebook Стефанчука Фото: Facebook Стефанчука Фото: Facebook Стефанчука

"Имею честь быть среди друзей и союзников Украины, и представлять Верховную Раду Украины", - написал Стефанчук.

Он отметил, что украинский парламент впервые участвует в традиционном парламентском саммите ЕС.

"Это мощная дискуссия, в центре внимания которой — российская агрессия в Украине и ответ ЕС в более широком геополитическом контексте", - добавил Стефанчук.

Ранее, 12 апреля, главы комитетов Верховной рады и Европейского парламента провели первое в истории совместное заседание. Мероприятие, которое проходило в гибридном формате, открыли глава Европейского парламента Роберта Мецола и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.