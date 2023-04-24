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Україна вперше взяла участь у традиційному парламентському саміті ЄС (ФОТО)
Вперше голова Верховної Рали взяв участь у конференції спікерів парламентів країн-членів Європейського Союзу, яка відбулася 24 квітня.
Про це в Facebook повідомив Руслан Стефанчук, який нині очолює ВРУ.
"Маю честь бути серед друзів та союзників України та представляти Верховну Раду України", — розповів Стефанчук.
Він зазначив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це потужна дискусія, у центрі уваги якої — російська агресія в Україні та відповідь ЄС у більш широкому геополітичному контексті", —додав Стефанчук.
Раніше, 12 квітня, голови комітетів Верховної ради і Європейського парламенту проведили перше в історії спільне засідання. Захід, який проходитив у гібридному форматі, відкрили голова Європейського парламенту Роберта Мецола та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.