Вперше голови комітетів Верховної Ради і Європарламенту проведуть спільне засідання

Голови комітетів Верховної ради і Європейського парламенту в середу проведуть перше в історії спільне засідання. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Депутати Європарламенту та українські парламентарії зберуться, щоб обмінятися думками щодо характеру та викликів процесу вступу України до ЄС.

“Метою стартової зустрічі в середу є обговорення подальшого шляху України щодо процесу вступу країни до ЄС, а також демонстрація солідарності з Києвом, який досі бореться з російським вторгненням”, - повідоляють в Європарламенті

Захід, який проходитиме у гібридному форматі, відкриють Голова Європейського парламенту Роберта Мецола та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Після вступних промов присутніх поділять на дві панелі для обговорення «Відбудови європейської України» та «Спільного будівництва сталого майбутнього».

Депутати Європарламенту та їхні українські колеги обговорять низку питань, пов’язаних із процесом вступу України до ЄС, зокрема щодо економічної політики, включаючи верховенство права, боротьбу з корупцією та бюджетний контроль, а також приведення українського законодавства у відповідність із законодавством ЄС.

У березні 2023 року Європарламент ухвалив необов’язкову резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджуються систематичні репресії проти білоруського народу та інакодумців.

Депутати з ЄП засудили Міжнародний олімпійський комітет за допущення білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у 2024 році і підкреслили, що участь білорусів у змаганнях суперечить рішенню про ізоляцію Росії та Білорусі на багатьох міжнародних рівнях.

Раніше ЗМІ дізналися, що після великодніх свят, після 9 квітня, Європейська комісія та посли ЄС розпочнуть новий раунд переговорів щодо 11-го пакету санкцій проти Росії.

Журналісти заявляли, що 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів.