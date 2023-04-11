Впервые главы комитетов Верховной Рады и Европарламента проведут совместное заседание

Главы комитетов Верховной рады и Европейского парламента в среду проведут первое в истории совместное заседание. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Депутаты Европарламента и украинские парламентарии соберутся, чтобы обменяться мнениями по поводу характера и вызовов процесса вступления Украины в ЕС.

"Целью стартовой встречи в среду является обсуждение дальнейшего пути Украины по процессу вступления страны в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который до сих пор борется с российским вторжением", - сообщают в Европарламенте.

Мероприятие, которое будет проходить в гибридном формате, откроют председатель Европейского парламента Роберта Мецола и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

После вступительных речей присутствующих разделят на две панели для обсуждения «Восстановления европейской Украины» и «Общего строительства устойчивого будущего».

Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности, по экономической политике, включая верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС.

В марте 2023 года Европарламент принял необязательную резолюцию по Беларуси, в которой осуждаются систематические репрессии против белорусского народа и инакомыслящих.

Депутаты по ЕП осудили Международный олимпийский комитет за допущение белорусских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году и подчеркнули, что участие белорусов в соревнованиях противоречит решению об изоляции России и Беларуси на многих международных уровнях.

Ранее СМИ узнали, что после пасхальных праздников, после 9 апреля, Европейская комиссия и послы ЕС начнут новый раунд переговоров по 11-му пакету санкций против России.

Журналисты заявляли, что 11-й пакет санкций ЕС против РФ будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер.