Украинская разведка проверяет, передавала ли РПЦ пленных украинцев Венгрии

Главное управление разведки Минобороны проверяет информацию о том, что Русская православная церковь якобы передала Венгрии группу украинских военнопленных.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

"Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных, в том числе информацию, появившуюся на сайте так называемой РПЦ. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных", - отметил он.

По его словам, МИД Украины связалось с дипломатами Венгрии в Киеве и Москве и с венгерским МИД.

"И по состоянию на данный момент министерство иностранных дел Венгрии не подтверждает эту информацию. Кроме того, наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ", - добавил Юсов.

Он подчеркнул, что эту информацию также не подтверждают международные структуры, в частности, Комитет Красного Креста.

"К тому же, кроме собственно так называемой РПЦ, действующей на территории государства-агрессора, никакие другие условно официальные структуры Российской Федерации не обнародовали и не подтверждали данные о якобы передаче другой стране наших военнопленных", - отметил представитель ГУР.

По его словам, или эта информация в целом не соответствует действительности, или речь шла о какой-то спецоперации или сотрудничестве с участием определенных неофициальных структур.

В то же время Юсов сообщил, что ГУР имело информацию об информационно-психологической операции, которую готовили российские спецслужбы с участием РПЦ.

"Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС. К сожалению, Российская Федерация продолжает использовать наиболее чувствительные темы, в том числе судьбы военнопленных не для решения гуманитарных вопросов и выполнения международных обязательств, а для проведения отдельных информационно-психологических операций", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в конце апреля сообщал, что Украина за время полномасштабного вторжения освободила из плена России 2 238 человек, 140 из них гражданские.