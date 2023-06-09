Українська розвідка перевіряє, чи передавала РПЦ полонених українців Угорщині

Головне управління розвідки Міноборони перевіряє інформацію про те, що Російська православна церква нібито передала Угорщині групу українських військовополонених.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі "РБК-України".

"Ми відстежуємо інформацію, яка стосується українських військовополонених, в тому числі інформацію, яка з'явилася на сайті так званої РПЦ. На сьогодні немає офіційного підтвердження цих даних", - зазначив він.

За його словами, МЗС України зв'язалося з дипломатами Угорщини в Києві та Москві та з угорським МЗС.

"І станом на зараз міністерство закордонних справ Угорщини не підтверджує цю інформацію. Крім того, наше МЗС зв'язалося з віце-прем'єром Угорщини з питань релігії Жолтом Шем'єном. І в їхньому уряді станом на зараз також не підтверджують інформацію, розміщену на сайті РПЦ", - додав Юсов.

Він наголосив, що цю інформацію також не підтверджують міжнародні структури, зокрема Комітет червоного хреста.

"До того ж, крім власне так званої РПЦ, яка діє на території держави-агресора, жодні інші умовно офіційні структури Російської Федерації не оприлюднювали і не підтверджували даних щодо нібито передачі іншій країні наших військовополонених", - зазначив представник ГУР.

За його словами, або ця інформація загалом не відповідає дійсності, або мова йшла про якусь спецоперацію чи співпрацю за участю певних неофіційних структур.

Водночас Юсов повідомив, що ГУР мало інформацію про інформаційно-психологічну операцію, яку готували російські спецслужби за участі РПЦ.

"Її мета полягала у відновленні репутації та піднятті іміджу на території Європейського союзу. На жаль, Російська Федерація продовжує використовувати найбільш чутливі теми, зокрема долі військовополонених не для вирішення гуманітарних питань і виконання міжнародних зобов'язань, а для проведення окремих інформаційно-психологічних операцій", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у кінці квітня повідомляв, що Україна за час повномасштабного вторгнення звільнила з полону Росії 2 238 осіб, 140 із них є цивільними.