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За час повномасштабної війни Україна звільнила з полону 2238 осіб - Зеленський

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Україна за час повномасштабного вторгнення звільнила з полону Росії 2 238 осіб, 140 із них є цивільними. Фото: Андрій Єрмак

Україна за час повномасштабного вторгнення звільнила з полону Росії 2 238 осіб, 140 із них є цивільними. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі - передає Інтерфакс

"Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Ми працюємо постійно і продовжуватимемо це робити", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час великоднього обміну Україна повернула 130 захисників додому.

Серед них - військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники державної спеціальної служби транспорту, рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

10 квітня Україна та Росія провели черговий великий обмін полоненими - додому повернулися 100 українців: військові, моряки, прикордонники і нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

На початку квітня Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених окупантів, в тому числі єдину жінку, які перебували в українському полоні.

Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії п’ятьох важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

Росія у відповідь на це 3 квітня повернула Україні п’ятьох важкопоранених українців.

Автор:
Альона Чернецька