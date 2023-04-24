За время полномасштабной войны Украина освободила из плена 2238 человек - Зеленский

Украина за время полномасштабного вторжения освободила из плена России 2 238 человек, 140 из них гражданские. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире - передает Интерфакс.

"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, во время пасхального обмена Украина вернула 130 защитников домой.

Среди них – военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники государственной специальной службы транспорта, рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

10 апреля Украина и Россия провели очередной обмен пленными - домой вернулись 100 украинцев: военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

В начале апреля Украина передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых оккупантов, в том числе единственную женщину, находившуюся в украинском плену.

Напомним, Украина 24 марта в одностороннем порядке передала России пятерых тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

Россия в ответ на это 3 апреля вернула Украине пять тяжелораненых украинцев.