Украинские военные отбросили российские корабли в Черном море более чем на сотни километров, - Минобороны

Украинские военные отбросили корабельную группировку черноморского флота Российской Федерации от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров", - говорится в сообщении.

В то же время, пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, оккупанты развернули в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также опрокидывают дополнительные силы на остров Змеиный.

В Минобороны также напомнили об угрозе нанесения ракетных ударов по морскому направлению.

"С начала вторжения вражеские корабли и подлодки осуществили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. Сейчас интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей. судов", - подчеркнули в Минобороны.

В министерстве отметили, что это может свидетельствовать об использовании РФ в значительном объеме современного ракетного оружия.

Кроме этого, группировкой ориентировочно из 30 кораблей и подлодок продолжают блокаду гражданского судоходства. С начала широкомасштабного вторжения флот противника произвел поражение 9 гражданских судов, одно из которых затонуло, два гражданских моряка погибли.

Напомним, Вооруженные Силы Украины 25 мая вынудили врага избегать приближения к побережью нашей страны. В то же время, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, корабельная группировка РФ обеспечивает полный контроль Азовского моря вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют украинские порты на Черном море.