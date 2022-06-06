Українські військові відкинули російські кораблі у Чорному морі більш ніж на сотні кілометрів, - Міноборони

Українські військові відкинули корабельне угруповання чорноморського флоту Російської Федерації від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"У результаті наших активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, окупанти розгорнули в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон", а також перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

У Міноборони нагадали про загрозу нанесення ракетних ударів з морського напрямку.

"З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, водночас противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден", - наголосили у Міноборони.

У міністерстві зазначили, що це може свідчити про використання РФ значного обсягу сучасної ракетної зброї.

Крім цього, угруповання орієнтовно із 30 кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства. З початку широкомасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження 9 цивільних суден, одне з яких затонуло, два цивільних моряки загинули.

Нагадаємо, Збройні Сили України 25 травня змусили ворога уникати наближення до узбережжя нашої країни. Водночас, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, корабельне угруповання РФ забезпечує повний контроль Азовського моря разом з Керченською протокою, і вони зараз блокують українські порти на Чорному морі.