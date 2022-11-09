Умер экс-депутат Рады Кармазин

Бывший депутат Верховной Рады 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созывов Юрий Кармазин скончался 9 ноября. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице политика.

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"Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна - ее творца. Царство небесное! Вечная память!" – сказано в нем.

Кармазин родился 21 сентября 1957 в Звенигородке Черкасской области, в 1981 году окончил юридический факультет Одесский национального университета имени Мечникова.

В 1980-1982 годах работал помощником прокурора Центрального района Одессы, в 1982-1984 - помощником прокурора Одесской области, в 1984-1985 - заместителем специального прокурора Одесской области, с ноября 1985 по август 1992 - прокурором Приморского района Одессы.

С июля 1992 года Кармазин стал судьей Одесского областного суда, и на этом посту впервые баллотировался в парламент в 1994 году. В 1998 году был переизбран в Раду и стал в ней председателем комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В 1999 году баллотировался в президенты, заняв 10 место с результатом 0,35% голосов. В Раду 4-го созыва в 2002 году баллотировался от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина", а избравшись, стал председателем подкомитета по законотворчеству, систематизации законодательства и его соответствия международному праву комитета по вопросам правовой политики.

На парламентские выборы 2006 года пошел от собственного Блока Юрия Кармазина, который не прошел в Раду, набрав 0,65% голосов избирателей. От этой же политсилы он баллотировался на прошедших одновременно с выборами Рады выборах мэра Киева, но получил 5,45% голосов, заняв 4-е место.

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На внеочередных выборах в Раду 2007 года Кармазин как глава Партии защитников Отечества баллотировался от Блока "Наша Украина - Народная самооборона", в парламенте 6-го созыва занимал должность первого заместителя председателя комитета по правосудию. В июле-августе 2007 года также являлся советником президента Виктора Ющенко.

Также примечательным фактом из биографии политика является то, что в мае 2018 года на первом Всевеликом совете казачеств Украины он был единогласно провозглашен гетманом казачеств всей Украины.