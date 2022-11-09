Помер ексдепутат Ради Кармазін

Колишній депутат Верховної Ради 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликань Юрій Кармазін помер 9 листопада. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці політика.

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"Сьогодні о 10:00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, який вкладав душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. Нажаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця. Царство небесне! Вічна пам'ять!" - сказано у ньому.

Кармазін народився 21 вересня 1957 року у Звенигородці Черкаської області, у 1981 році закінчив юридичний факультет Одеський національного університету імені Мечникова.

У 1980-1982 роках працював помічником прокурора Центрального району Одеси, в 1982—1984 — помічником прокурора Одеської області, в 1984—1985 — заступником спеціального прокурора Одеської області, з листопаду 1985 по серпень 1992 року — прокурором Приморського району Одеси.

З липня 1992 Кармазін став суддею Одеського обласного суду, і на цій посаді вперше балотувався до парламенту в 1994 році. В 1998 році був переобраний до Ради та став у ній головою комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

У 1999 році балотувався в президенти, посівши 10-е місце з результатом 0,35% голосів. У Раду 4-го скликання в 2002 році балотувався від Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а обравшись, став головою підкомітету з питань законотворчості, систематизації законодавства та його відповідності міжнародному праву комітету з питань правової політики.

На парламентські вибори 2006 року пішов від власного Блоку Юрія Кармазіна, який до Ради не потрапив, набравши 0,65% голосів виборців. Від цієї політсили він балотувався на виборах мера Києва, що пройшли одночасно з виборами Ради, але отримав 5,45% голосів, посівши 4-е місце.

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На позачергових виборах до Ради 2007 року Кармазін як голова Партії захисників Вітчизни балотувався від Блоку "Наша Україна — Народна самооборона", у парламенті 6-го скликання мав посаду першого заступника голови комітету з питань правосуддя. У липні-серпні 2007 року також був радником президента Віктора Ющенка.

Також примітним фактом з біографії політика є те, що в травні 2018 року на першій Всевеликій раді козацтв України він був одноголосно проголошений гетьманом козацтв всієї України.