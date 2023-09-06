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В Британии планируют признать ПВК "Вагнер" террористической организацией

В Британии планируют признать ПВК "Вагнер" террористической организацией
Британия признает ПВК "Вагнер" террористической организацией

В Британии решили признать российскую группировку наемников Вагнера террористической организацией. 6 сентября в парламент будет представлен проект распоряжения о запрете, согласно которому членство или поддержка "Вагнера" в Великобритании будут незаконными.

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Об этом пишет Sky News.

Согласно сообщению, некоторые преступления, связанные с "Вагнером", могут наказываться лишением свободы сроком до 14 лет.

Также в рамках приказа активы компании могут быть квалифицированы как собственность и арестованы.

Министерство внутренних дел Британии заявило, что при принятии решения о запрете будет учитывать характер и масштаб деятельности организации, а также угрозу, которую они представляют для британских граждан за границей.

Министр внутренних дел Суэлла Брейверман заявила, что "Вагнер" — жестокая и деструктивная организация, действовавшая как военный инструмент России за границей.

"В то время как режим Путина решает, что делать с монстром, который он создал, продолжающаяся дестабилизационная деятельность Вагнера только продолжает служить политическим целям Кремля. Они просто террористы, и этот приказ о запрете четко говорит об этом в законодательстве Великобритании", - отметила она. 

В Британии подчеркнули, что "Вагнер" был причастен к грабежам, пыткам и варварским убийствам. Его операции в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке представляют угрозу глобальной безопасности.

Напомним, в феврале в Конгресс США также внесли законопроект о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников".

Автор:
Татьяна Гойденко