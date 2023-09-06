У Британії планують визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

У Британії вирішили визнати російське угруповання найманців Вагнера терористичною організацією. 6 вересня в парламент буде подано проект розпорядження про заборону, згідно з яким членство або підтримка "Вагнер" у Великій Британії будуть незаконними.

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Про це пише Sky News.

Згідно з повідомленням, деякі злочини, пов’язані з "Вагнером", можуть каратися позбавленням волі на строк до 14 років.

Також у рамках наказу активи компанії можуть бути кваліфіковані як власність терористів і арештовані.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що при прийнятті рішення про заборону буде враховувати характер і масштаб діяльності організації, а також загрозу, яку вони становлять для британських громадян за кордоном.

Міністр внутрішніх справ Суелла Брейверман заявила, що "Вагнер" — жорстока та деструктивна організація, яка діяла як військовий інструмент Росії за кордоном.

"У той час як режим Путіна вирішує, що робити з монстром, який він створив, триваюча дестабілізаційна діяльність Вагнера лише продовжує служити політичним цілям Кремля. Вони просто терористи, і цей наказ про заборону чітко говорить про це в законодавстві Великобританії", - зазначила вона.

У Британії наголосили, що "Вагнер" був причетний до грабежів, тортур і варварських вбивств. Його операції в Україні, на Близькому Сході та в Африці є загрозою глобальній безпеці.

Нагадаємо, в лютому до Конгресу США також внесли законопроект про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Документ має назву "Про притягнення до відповідальності російських найманців".