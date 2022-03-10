В Черниговской области ВСУ захватили 10 исправных российских танков (ВИДЕО)

На Черниговщине прошел бой украинских воинов с превосходящими силами оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину", — говорится в сообщении.

Еще 7 танков Т-72 украинцы захватили в Киевской области в бою возле села Мокрец.

Последствия боя<br>

Немало техники бойцы ВСУ уничтожили.

При этом украинские бойцы отражают атаки подразделений з разных регионов России. По данным разведки, в Украине действуют три батальона из числа военнослужащих Росгвардии РФ из Чечни. Причем командир одного из них уже погиб.

На Полесском и Волынском направлениях оккупантам пришлось отступить на невыгодные для них рубежи. На Северском направлении украинские бойцы освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.

А в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области россияне ищут способ сдаться в плен.