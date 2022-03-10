У Чернігівській області ЗСУ захопили 10 справних російських танків (ВІДЕО)

На Чернігівщині відбувся бій українських воїнів із переважаючими силами окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Внаслідок цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - йдеться у повідомленні.

Ще 7 танків Т-72 українці захопили на Київщині у бою біля села Мокрець.

Наслідки бою<br>

Чимало техніки бійці ЗСУ знищили.

При цьому українські бійці відбивають атаки підрозділів із різних регіонів Росії. За даними розвідки, в Україні діють три батальйони з-поміж військовослужбовців Росгвардії РФ із Чечні. До того ж командир одного з них уже загинув.

На Поліському та Волинському напрямах окупантам довелося відступити на невигідні для них рубежі. На Сіверському напрямку українські бійці визволили населений пункт Бакланова Муравійка.

А в районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області росіяни шукають спосіб здатися в полон.