Україна стримує війська РФ та змушує їх відступати на деяких напрямках

На Поліському та Волинському напрямах окупатам довелося відступити на невигідні для них рубежі. На Сіверському напрямку українські бійці звільнили населений пункт Бакланова Муравійка, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російських окупантів зупинили на всіх напрямках, противник зазнав значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У тому числі противник не може просунутися у напрямку Києва.

У районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області росіяни шукають спосіб здатися у полон.

Серед військовослужбовців РФ ходять чутки про те, що міністерства оборони Росії не виплачуватимуть грошове забезпечення через дії санкцій. Це деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів.

Нагадаємо, СБУ розширила канали отримання інформації від громадян щодо військових злочинів російських окупантів на території України.

Війська РФ продовжують потужні обстріли Маріуполя. В результаті 10 березня частина будівлі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій виявилася зруйнованою.