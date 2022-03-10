Украина сдерживает войска РФ и вынуждает их отступать на некоторых направлениях

На Полесском и Волынском направлениях оккупантам пришлось отступить на невыгодные для них рубежи. На Северском направлении украинские бойцы освободили населенный пункт Бакланова Муравийка, сообщает Генштаб ВСУ.

Российских оккупантов остановили на всех направлениях, противник понес значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В том числе противник не может продвинуться в направлении Киева.

В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области россияне ищут способ сдаться в плен.

Среди военнослужащих РФ ходят слухи о том, что министерство обороны России не будет выплачивать денежное довольствие из-за действий санкций. Это деморализует личный состав оккупационных подразделений.

Напомним, СБУ расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Войска РФ продолжают мощные обстрелы Мариуполя. В результате 10 марта часть здания Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оказалась разрушена.