В Дании считают, что Украина может получить истребители к лету

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен во вторник выразил мнение, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято до лета.

Он отметил, что обсуждение требует времени, поскольку страны должны действовать вместе, но решение может быть принято в краткосрочной перспективе, сообщает Le Figaro.

"Дания не собирается делать это сама. Нам придется сделать это с несколькими странами", - сказал министр.

"Но я считаю, что мы можем принять решение в краткосрочной перспективе еще до летних каникул", - сказал министр.

Кроме того, Дания планирует передать Украине 100 танков Leopard. Страна начнет отправлять военную технику в Украину в следующем месяце.

Также Дания и Норвегия подписали договоренность о передаче Украине 8 тысяч снарядов. Новую военную помощь анонсировали в министерстве обороны Дании.