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В Дании считают, что Украина может получить истребители к лету
Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен во вторник выразил мнение, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято до лета.
Он отметил, что обсуждение требует времени, поскольку страны должны действовать вместе, но решение может быть принято в краткосрочной перспективе, сообщает Le Figaro.
"Дания не собирается делать это сама. Нам придется сделать это с несколькими странами", - сказал министр.
"Но я считаю, что мы можем принять решение в краткосрочной перспективе еще до летних каникул", - сказал министр.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Дания планирует передать Украине 100 танков Leopard. Страна начнет отправлять военную технику в Украину в следующем месяце.
Также Дания и Норвегия подписали договоренность о передаче Украине 8 тысяч снарядов. Новую военную помощь анонсировали в министерстве обороны Дании.