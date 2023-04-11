ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

У Данії вважають, що Україна може отримати винищувачі до літа

У Данії вважають, що Україна може отримати винищувачі до літа
З цього приводу країні також доведеться вести діалог з США

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен у вівторок висловив думку, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято до літа.

Він зазначив, що обговорення потребує часу, оскільки країни мають діяти разом, але рішення оже бути прийняти у короткостроковій перспективі, повідомляє Le Figaro.

"Данія не збирається робити це сама. Нам доведеться зробити це з кількома країнами.", — сказав міністр.

Поульсен наголосив, що з цього приводу країні також доведеться вести діалог з США.

"Але я вважаю, що ми можемо прийняти рішення в короткостроковій перспективі, ще до літніх канікул", - сказав міністр.

Окрім цього, Данія планує передати Україні 100 танків Leopard. Країна почне відправляти військову техніку до України наступного місяця.

Також Данія та Норвегія підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів. Нову військову допомогу анонсували в міністерстві оборони Данії.

Автор:
Тетяна Гойденко