У Данії вважають, що Україна може отримати винищувачі до літа

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен у вівторок висловив думку, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято до літа.

Він зазначив, що обговорення потребує часу, оскільки країни мають діяти разом, але рішення оже бути прийняти у короткостроковій перспективі, повідомляє Le Figaro.

"Данія не збирається робити це сама. Нам доведеться зробити це з кількома країнами.", — сказав міністр.

Поульсен наголосив, що з цього приводу країні також доведеться вести діалог з США.

"Але я вважаю, що ми можемо прийняти рішення в короткостроковій перспективі, ще до літніх канікул", - сказав міністр.

Окрім цього, Данія планує передати Україні 100 танків Leopard. Країна почне відправляти військову техніку до України наступного місяця.

Також Данія та Норвегія підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів. Нову військову допомогу анонсували в міністерстві оборони Данії.