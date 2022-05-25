В двух областях оккупанты заставляют перерегистрировать машины на номера РФ

Во временно захваченных населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей оккупанты заставляют водителей перерегистрировать свои авто на российские номера. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.

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Россия незаконно создает так называемые органы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, где будут разрабатывать номера.

Об этом также сообщал Сергей Юрченко, которого оккупанты называют "атаманом Запорожской области".

Кроме того, российские захватчики во временно оккупированной части Херсонской области вводят в обращение рубль. В ближайшее время планируется открытие отделений российских банков.

Оккупированную россиянами Херсонскую область еще с 1 мая планировали перевести в рублевую зону. По словам самопровозглашенного "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова,первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Потом останется только российская валюта.