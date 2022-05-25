В Мелитополе оккупанты стали таксовать, а в Бердянске вводят рубль, - Запорожская ОВА

Оккупанты продолжают нарушать права граждан на временно занятых населенных пунктах Запорожской области - препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Так, выезд из Бердянска со стороны Васильевки россияне заблокировали бетонными плитами. Сотни машин уже несколько дней не могут сдвинуться с места – ни в одну, ни в другую сторону. Также сообщается, что оккупанты в ближайшие недели не будут давать разрешение на "зеленый коридор".

Проблемы со связью начали фиксировать в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с интернетом.

В Мелитополе, согласно сообщениям местных, враг отключил сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян.

Так, сегодня по проспекту Мелитополя большая колонна военной техники пошла на Херсонское направление. Кроме того, оккупанты установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют авто.

Продолжается ограбление Мелитопольского района. 24 мая в 6:30 в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов. Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.

Кроме того, мелитопольцы сообщают, что военные России начали на своих меченных буквой Z авто таксовать.

Также оккупационные администрации на захваченных ими территориях пытаются ввести "рублевую зону". В нескольких оккупированных городах и поселках Запорожской области россияне из-за своих коллаборантов обещают давать пенсии и социальные выплаты в рублях.

Так, о переходе на рубли заявил и псевдомер Бердянска Сауленко. Он сообщил, что с 25 мая пенсионеры будут получать пенсию в валюте РФ.

На временно оккупированных россиянами территориях продолжают похищать граждан Украины. Особенно охотятся за представителями легитимных украинских властей, которые отказались от сотрудничества с захватчиками.

Так, 24 мая были похищены руководители Кирилловского поселкового совета. Около шести утра из собственного дома похищен руководитель общины Иван Малеев. После этого россияне похитили его заместителя Игоря Коробко.

Напомним, что в середине апреля Иван Малеев уже был в плену врага.

В Энергодаре вооруженные россияне выбили дверь в подъезд и ворвались в квартиру действующего главы города Дмитрия Орлова. Захватчики зашли в дом, зная, что владельцев уже давно там нет.

Напомним, российские оккупанты требуют у мелитопольцев, желающих уехать из захваченного города, от 3 до 5 тысяч гривен на блокпостах. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у россиян.