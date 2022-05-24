Оккупанты в Мелитополе требуют у гражданских денег за выезд из города, - Запорожская ОВА

Российские оккупанты требуют у мелитопольцев, желающих уехать из захваченного города, от 3 до 5 тысяч гривен на блокпостах. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у россиян.

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Об этом сообщает Запорожская городская военная администрация.

"Да, из мелитопольцев, которые хотят покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже несколько дней нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направление областного центра не только из Мелитополя, но и Энергодара. На блокпосту в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты РФ не пропускают любой автомобильный транспорт, очередь из более 400 машин.

"Со стороны Запорожье ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают русские военные. По сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой от 20 000 до 40 000 гривен", - отметили в горсовете.

Напомним, в Мелитополе военные РФ грабят предприятия. Они уже добрались до завода "Гидромаш" и Мелитопольского завода автотракторных запчастей. Примерно такая же ситуация и на заводе автотракторных запчастей. Предприятие с первых дней взяли под контроль русские солдаты.

Также оккупанты начали уже долбить из стен промышленных объектов медную проволоку, чтобы сдать на металлолом.