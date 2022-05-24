Окупанти у Мелітополі вимагають у цивільних гроші за виїзд з міста, - Запорізька ОВА

Російські окупанти вимагають у мелітопольців, які хочуть виїхати із захопленого міста, від 3 до 5 тисяч гривень на блокпостах. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у росіян.

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Про це повідомляє Запорізька міська військова адміністрація.

"Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже кілька днів немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На блокпосту у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин.

"З боку Запоріжжя чекають на проїзд машин, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові. За повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого від 20 000 до 40 000 гривень", - наголосили у міськраді.

Нагадаємо, у Мелітополі військові РФ грабують підприємства. Вони вже дісталися до заводу "Гідромаш" та Мелітопольського заводу автотракторних запчастин. Приблизно така ж ситуація і на заводі автотракторних запчастин. Підприємство з перших днів взяли під контроль російські солдати.

Також окупанти почали вже довбати зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати на металобрухт.