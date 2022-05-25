У Мелітополі окупанти стали таксувати, а у Бердянську вводять рубль, - Запорізька ОВА

Окупанти продовжують порушувати права громадян на тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області – перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

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Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Так, виїзд із Бердянська з боку Василівки росіяни заблокували бетонними плитами. Сотні машин вже кілька днів не можуть зрушити з місця - ні в одну, ні в іншу сторону. Також повідомляється, що окупанти найближчими тижнями не даватимуть дозвіл на "зелений коридор".

Проблеми зі зв'язком почали фіксувати у Бердянську. За повідомленням місцевих жителів, росіяни глушать зв'язок практично на всій окупованій території. Також є проблеми із інтернетом.

У Мелітополі, згідно з повідомленнями місцевих, ворог відключив стільниковий зв'язок, зокрема через передислокацію військової техніки росіян.

Так, сьогодні проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили у місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

Триває пограбування Мелітопольського району. 24 травня о 6:30 у кримському напрямку із міста виїхало 15 зерновозів. Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники.

Крім того, мелітопольці повідомляють, що військові Росії почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати.

Також окупаційні адміністрації на захоплених ними територіях намагаються запровадити "рублеву зону". У кількох окупованих містах та селищах Запорізької області росіяни через своїх колаборантів обіцяють давати пенсії та соціальні виплати у рублях.

Так, про перехід на карбованці заявив і псевдомір Бердянська Сауленко. Він повідомив, що з 25 травня пенсіонери отримуватимуть пенсію у валюті РФ.

На тимчасово окупованих росіянами територіях продовжують викрадати громадян України. Особливо полюють за представниками легітимної української влади, яка відмовилася від співпраці із загарбниками.

Так, 24 травня було викрадено керівників Кирилівської селищної ради. Близько шостої ранку з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього росіяни викрали його заступника Ігоря Коробка.

Нагадаємо, що в середині квітня Іван Малєєв уже був у полоні ворога.

В Енергодарі озброєні росіяни вибили двері в під'їзд і увірвалися до квартири чинного голови міста Дмитра Орлова. Загарбники зайшли до будинку, знаючи, що власників уже давно там нема.

Нагадаємо, російські окупанти вимагають у мелітопольців, які бажають виїхати із захопленого міста, від 3 до 5 тисяч гривень на блокпостах. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у росіян.