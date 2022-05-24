Россияне во временно оккупированной части Херсона вводят в обращение рубль, - Денисова

Российские захватчики во временно оккупированной части Херсонской области вводят в обращение рубль. В ближайшее время планируется открытие отделений российских банков.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

"Российские захватчики вводят в обращение рубль во временно оккупированной части Херсонской области", - сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что бивалютная зона – то есть когда в обращении и украинская гривна, и российский рубль – россияне ввели накануне. Предприятия и бизнесмены могут выставлять цены как в гривнах, так и в рублях, по курсу 2 российских рубля за 1 гривну. В ближайшее время оккупанты планируют открыть отделения российских банков.

По ее словам, введением рубля оккупанты стремятся дестабилизировать население и подготовить предпосылки для присоединения украинской территории к России.

"Введение российского рубля в Херсонской области является актом аннексии и очередным грубым нарушением РФ статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами согласно Уставу ООН 1970 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупированную россиянами Херсонскую область еще с 1 мая планировали перевести в рублевую зону. По словам самопровозглашенного "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Потом останется только российская валюта.