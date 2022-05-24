Росіяни у тимчасово окупованій частині Херсонщини вводять в обіг рубль, - Денісова

Російські загарбники у тимчасово окупованій частині Херсонської області вводять в обіг рубль. Найближчим часом також планується відкриття відділень російських банків.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

"Російські загарбники вводять в обіг рубль у тимчасово окупованій частині Херсонської області", - наголосила омбудсмен.

Вона наголосила, що бівалютну зону – тобто коли в обігу і українська гривня, і російський рубль – росіяни запровадили напередодні. Підприємства та бізнесмени можуть виставляти ціни як в гривнях, так і в рублях, за курсом 2 російські рублі за 1 гривню. Найближчим часом окупанти планують відкрити відділення російських банків.

За її словами, введенням рубля окупанти прагнуть дестабілізувати населення і підготувати передумови для приєднання української території до Росії.

"Запровадження російського рубля в Херсонській області є актом анексії та черговим грубим порушенням РФ статті 2 Статуту ООН і Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно зі Статутом ООН 1970 року. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окуповану росіянами Херсонську область ще з 1 травня планували перевести до рублевої зони. За словами самопроголошеного "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова, перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.