У двох областях окупанти змушують перереєструвати машини на номери РФ

У тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської та Запорізької областей окупанти змушують водіїв перереєструвати свої автомобілі на російські номери. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

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Росія незаконно створює так звані органи міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів ДІБДР, де розроблятимуть номери.

Про це також повідомляв Сергій Юрченко, якого окупанти називають "отаманом Запорізької області".

Крім того, російські загарбники в тимчасово окупованій частині Херсонської області вводять в обіг рубль. Найближчим часом планується відкриття відділень російських банків.

Окуповану росіянами Херсонську область ще з 1 травня планували перевести до рубльової зони. За словами самопроголошеного "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова, перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.