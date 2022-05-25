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У двох областях окупанти змушують перереєструвати машини на номери РФ
У тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської та Запорізької областей окупанти змушують водіїв перереєструвати свої автомобілі на російські номери. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.
Росія незаконно створює так звані органи міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів ДІБДР, де розроблятимуть номери.
Про це також повідомляв Сергій Юрченко, якого окупанти називають "отаманом Запорізької області".
Крім того, російські загарбники в тимчасово окупованій частині Херсонської області вводять в обіг рубль. Найближчим часом планується відкриття відділень російських банків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окуповану росіянами Херсонську область ще з 1 травня планували перевести до рубльової зони. За словами самопроголошеного "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова, перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.