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В G20 решили принять Африканский союз наравне с ЕС
"Большая двадцатка" согласилась предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена наравне с Европейским Союзом. Ожидается, что лидеры объявит это решение во время саммита в Индии в эти выходные.
Об этом пишет Вloomberg.
Сообщается, что такое решение предоставит Африканскому союзу, состоящему из 55 стран такой же статус, как и ЕС. В G20 считают, что это придаст африканским странам более сильный голос в глобальных вопросах, таких как изменение климата и задолженность развивающихся рынков, особенно в условиях, когда рынки, развивающиеся на так называемом Глобальном Юге, играют более заметную роль в мировых делах.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принимающий саммит G20, сделал своим приоритетом предоставление Африканскому союзу полноправного членства. Италия также была среди выступавших за членство АС в G20 на последней встрече G7, которая состоялась в Японии в середине мая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В начале мая во время визита в штаб-квартиру Африканского союза в Эфиопии канцлер Германии Олаф Шольц выступил с призывами присоединить АС к G20, чтобы оказать ему большее влияние в решении глобальных проблем. Шольц утверждал, что Африка должна играть большую международную роль.
Bloomberg отмечает, что ЕС планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите "Двадцатки", чтобы активизировать свою работу со странами Глобального Юга. Лидеры ЕС планируют провести встречу высокого уровня с африканскими лидерами на полях саммита G20.
Встреча Европа-Африка под названием "мини-саммит" будет включать также обсуждение последствий войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности — ситуация, угрожающая эскалацией после того, как Путин отказался возобновить поддержанное ООН соглашение о разрешении поставки зерна.
Напомним, предварительная встреча министров иностранных дел страны G20 завершилась без подписания совместной декларации о войне России против Украины.