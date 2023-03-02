Дипломаты G20 не смогли согласовать заявление о войне РФ против Украины

Встреча министров иностранных дел страны G20 завершилась без подписания совместной декларации о войне России против Украины. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, пишет Associated Press.

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По его словам, между членами G20 существуют "разногласия" в вопросе войны в Украине, "которые мы не можем примирить, поскольку разные стороны имеют разные взгляды".

"Если бы у нас была идеальная встреча по всем вопросам, это было бы коллективное заявление", - сказал Джайшанкар.

Он добавил, что дипломаты согласились с большинством вопросов, касающихся других тем, например, об укреплении многосторонности, содействии продовольственной и энергетической безопасности, изменении климата, гендерных вопросах и борьбы с терроризмом.

Как отмечает AP, Китай и Россия выступили против двух пунктов проекта совместного заявления G20 о войне в Украине. Они касались того, что война влечет за собой огромные человеческие страдания; необходимости соблюдения международного права и что применение или угрозы использования ядерного оружия недопустимы.

В то же время CNN со ссылкой на представителя Госдепа США сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели разговор в кулуарах саммита G20. До этого они встречались перед полномасштабным вторжением России в Украину.

По данным источника, чиновники разговаривали около 10 минут. В разговоре Блинкен призвал Россию освободить бывшего американского морского пехотинца Пола Уиллана и возобновить участие в новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Также Блинкен подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

Напомним, что в ноябре 2022 года лидеры стран G20 на саммите в Индонезии смогли согласовать итоговое коммюнике, в котором заявили, что они решительно осуждают войну России против Украины. Однако в документе отмечалось, что существуют "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".