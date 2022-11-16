Лідери країн G20 погодили підсумкове комюніке: засуджують війну РФ проти України

Лідери країн G20 все ж погодили підсумкове комюніке за результатами саміту, в якому заявили, що вони "рішуче засуджують" агресію Росії проти України.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що документ погодили всі країни групи.

Зокрема, у декларації G20 йдеться, що «більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість глобальної економіки».

Водночас за даними агентства, були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".

Країни "Великої двадцятки" також наголосили, що міжнародне право має дотримуватися, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Також лідери G20 привітали Чорноморську зернову ініціативу.

Зазначимо, 15-16 листопада на Балі в Індонезії проходить саміт G20.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.

А депутати Верховної Ради планують ухвалити звернення до держав G20 щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї групи.