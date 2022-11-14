У Верховній Раді пропонують закликати G20 виключити зі свого складу Росію

Депутати Верховної Ради пропонують парламенту ухвалити звернення до держав G20 щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї групи.

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Відповідний проект постанови №8203 зареєстрований у Раді 14 листопада.

Серед ініціаторів проекту постанови голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, а також низка нардепів.

Депутати вважають за необхідне прийняти звернення Верховної ради до держав G20 щодо виключення РФ зі складу групи як країну, що не відповідає її цілям і принципам, а також закликати Росію припинити злочини проти України, спрямовані на знищення Української держави, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

У разі її схвалення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направить відповідне звернення державам G20.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього планують відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна. Пізніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті, але найімовірніше в онлайн-форматі.