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У Верховній Раді пропонують закликати G20 виключити зі свого складу Росію
Депутати Верховної Ради пропонують парламенту ухвалити звернення до держав G20 щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї групи.
Відповідний проект постанови №8203 зареєстрований у Раді 14 листопада.
Серед ініціаторів проекту постанови голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, а також низка нардепів.
Депутати вважають за необхідне прийняти звернення Верховної ради до держав G20 щодо виключення РФ зі складу групи як країну, що не відповідає її цілям і принципам, а також закликати Росію припинити злочини проти України, спрямовані на знищення Української держави, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У разі її схвалення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направить відповідне звернення державам G20.
Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього планують відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна. Пізніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті, але найімовірніше в онлайн-форматі.