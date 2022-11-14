В Верховной Раде предлагают призвать G20 исключить из своего состава Россию

Депутаты Верховной Рады предлагают парламенту принять обращение к государствам G20 по поводу исключения Российской Федерации из состава этой группы.

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Соответствующий проект постановления №8203 зарегистрирован в Раде 14 ноября.

Среди инициаторов проекта постановления председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк, а также ряд нардепов.

Депутаты считают необходимым принять обращение Верховной рады к государствам G20 по поводу исключения РФ из состава как страну, не отвечающую целям и принципам группы, а также призвать Россию прекратить преступления против Украины, направленные на уничтожение Украинского государства, геноцид украинского народа, дестабилизацию энергетической системы и продовольственной безопасности государств мира.

В случае его одобрения председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук направит соответствующее обращение государствам G20.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Вместо него планируют отправить министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский примет участие в саммите, но вероятнее всего в онлайн-формате.