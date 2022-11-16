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Лидеры стран G20 согласовали итоговое коммюнике: осуждают войну РФ против Украины

Лидеры стран G20 согласовали итоговое коммюнике: осуждают войну РФ против Украины

Лидеры стран G20 согласовали итоговое коммюнике по результатам саммита, в котором заявили, что они "решительно осуждают" агрессию России против Украины.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что документ согласовали все страны группы.

В частности, в декларации G20 говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующую уязвимость глобальной экономики".

В то же время, по данным агентства, были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Страны "Большой двадцатки" также подчеркнули, что международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима. Также лидеры G20 приветствовали Черноморскую зерновую инициативу.

Отметим, 15-16 ноября на Бали в Индонезии проходит саммит G20.

Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил предложения Украины, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания российской агрессии.

А депутаты Верховной Рады планируют принять обращение к государствам G20 по поводу исключения Российской Федерации из состава этой группы.

Автор:
Светлана Манько