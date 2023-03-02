Дипломати G20 не змогли узгодити заяву щодо війни РФ проти України

Зустріч міністрів закордонних справ країни G20 завершилася без підписання спільної декларації щодо війни Росії проти України. Про це повідомив очільник МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар, пише Associated Press.

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За його словами, між членами G20 існують "розбіжності" у питанні війни в Україні, “які ми не можемо примирити, оскільки різні сторони мають різні погляди”.

"Якби у нас була ідеальна зустріч з усіх питань, це була б колективна заява", — сказав Джайшанкар.

Він додав, що дипломати погодилися з більшістю питань, що стосуються інших тем, наприклад, щодо зміцнення багатосторонності, сприяння продовольчій та енергетичній безпеці, зміни клімату, гендерних питань та боротьби з тероризмом.

Як зауважує AP, Китай і Росія виступили проти двох пунктів проєкту спільної заяви G20 щодо війни в Україні. Вони стосувалися того, що війна спричиняє величезні людські страждання; необхідності дотримання міжнародного права та що застосування або погрози використання ядерної зброї є неприпустимими.

Водночас CNN із посиланням на представника Держдепу США повідомляє, що держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели розмову в кулуарах саміту G20. До цього вони зустрічалися перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

За даними джерела, чиновники розмовляли близько 10 хвилин. У розмові Блінкен закликав Росію звільнити колишнього американського морського піхотинця Пола Уїлана та відновити участь у новому договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Також Блінкен наголосив, що США продовжать підтримувати Україну.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року лідери країн G20 на саміті в Індонезії змогли погодити підсумкове комюніке, в якому заявили, що вони рішуче засуджують війну Росії проти України. Однак у документі зазначалося, що існують "інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".