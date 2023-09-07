У G20 вирішили прийняти Африканський союз нарівні з ЄС

"Велика двадцятка" погодилася надати Африканському союзу статус постійного члена нарівні з Європейським Союзом. Очікується, що лідери оголосить це рішення під час саміту в Індії цими вихідними.

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Про це пише Вloomberg.

Повідомляється,що таке рішення надасть Африканському союзу, який складається з 55 країн такий самий статус, як і ЄС. У G20 вважають, що це надасть африканським країнам сильніший голос у глобальних питаннях, таких як зміна клімату та заборгованість ринків, що розвиваються, особливо в умовах, коли ринки, що розвиваються на так званому Глобальному Півдні, відіграють більш помітну роль у світових справах.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді , який приймає саміт G20, зробив своїм пріоритетом надання Африканському союзу повноправного членства. Італія також була серед тих, хто виступав за членство АС у G20 на останній зустрічі G7, яка відбулася в Японії в середині травня.

На початку травня під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із закликами приєднати АС до G20, щоб надати йому більше впливу у вирішенні глобальних проблем. Шольц стверджував, що Африка повинна відігравати більшу міжнародну роль.

Bloomberg зазначає, що ЄС планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на саміті "Двадцятки", щоб активізувати свою роботу з країнами Глобального Півдня. Лідери ЄС планують провести зустріч високого рівня з африканськими лідерами на полях саміту G20.

Зустріч Європа-Африка під назвою "міні-саміт" включатиме також обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки — ситуація, яка загрожує ескалацією після того, як Путін відмовився відновити підтриману ООН угоду щодо дозволу на поставки зерна.

Нагадаємо, попередня зустріч міністрів закордонних справ країни G20 завершилася без підписання спільної декларації щодо війни Росії проти України.