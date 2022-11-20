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В Генштабе не исключают, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на границе

В Генштабе не исключают, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на границе

Враг готовит вооруженные провокации на границе с Россией и Белоруссией, также не исключены попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг совершит попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в приграничных районах Белгородской области противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия. В частности, совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения с территории Беларуси, огонь будет открыт, как только враг пересечет границу.

Автор:
Нина Комащенко