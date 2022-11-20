У Генштабі не виключають, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на кордоні

Ворог готує збройні провокації на кордоні з Росією та Білоруссю, також не виключені спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Зокрема, здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

Нагадаємо, Міністерства оборони України повідомило, що сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення з території Білорусі, вогонь буде відкритий, щойно ворог перетне кордон.