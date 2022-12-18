В ГУР МО оценили готовность РФ к новому широкомасштабному наступлению

РФ пока не готова к новому широкомасштабному наступлению, по состоянию на данный момент не наблюдается ни формирование ударных группировок, ни стягивание их у границ.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, пишет пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на данный момент россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению. Анализируя многие источники, в том числе и агентурные, мы не видим ни формирования ударных группировок российских войск, ни подведения их к границе", - сказал он.

По его словам, наиболее боеспособные и готовые к использованию ресурсы российской армии – и живая сила, и техника – уже уничтожены Силами обороны Украины.

Однако он подчеркнул, что это не означает, что угрозы нет. Если ситуация будет меняться, такая информация обязательно поступит, в частности, благодаря обмену данными с партнерами, прежде всего странами НАТО.

"Мы будем владеть этой информацией. И могу еще раз подчеркнуть: к развитию разных сценариев, в частности с белорусского направления, украинские Силы обороны готовы. Неожиданности не будет", - заверил Юсов.

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат и считает, что Россия почти наверняка снова попытается атаковать Киев.