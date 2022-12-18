В ГУР МО оцінили готовність РФ до нового широкомасштабного наступу

РФ наразі не готова до нового широкомасштабного наступу, станом на зараз не спостерігається ані формування ударних угруповань, ані стягування їх біля кордонів.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, пише пресслужба Міноборони.

"Станом на зараз росіяни не готові до нового повномасштабного наступу. Аналізуючи багато джерел, зокрема й агентурних, ми не бачимо ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону", - сказав він.

За його словами, найбільш боєздатні і готові до використання ресурси російської армії — і жива сила, і техніка — вже знищені Силами оборони України.

Проте, він наголосив, що це не означає, що загрози немає. Якщо ситуація змінюватиметься, така інформація обов’язково надійде, зокрема завдяки обміну даними з партнерами, передусім країнами НАТО.

"Ми будемо володіти цією інформацією. І можу ще раз наголосити: до розвитку різних сценаріїв, зокрема з білоруського напрямку, українські Сили оборони готові. Несподіванки не буде", - запевнив Юсов.

Нагадаємо, раніше Головнокоманувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів і вважає, що Росія майже напевно знову спробує атакувати Київ.