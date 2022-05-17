В Киеве проходят похороны Кравчука

Сегодня, 17 мая, в Киеве проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Траурное мероприятие началось в 11:00 в "Украинском доме".

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Кравчука похоронят на Байковом кладбище. Его могила будет размещена на участке около могилы экс-мэра Киева Александра Омельченко.

Провести в последний путь первого президента Украины пришли братья Суркисы, мэр Киева Виталий Кличко, Александр Мороз и министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни 10 мая в 17:00 по киевскому времени. В конце июня 2021 года он перенес сложную операцию на сердце, после нее первый президент Украины более месяца провел в реанимации. Кравчук не мог самостоятельно дышать, его подключили к аппарату ИВЛ. На протяжении всего лечения его состояние оценивалось как сложное.

Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. После своей каденции он продолжал принимать участие в общественно-политической жизни страны. С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 года он возглавлял Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.