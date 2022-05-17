В Києві прощаються з Кравчуком

Сьогодні, 17 травня, у Києві триває церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Жалобний захід розпочався об 11:00 в "Українському домі".

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Кравчука поховають на Байковому цвинтарі. Його могила буде знаходитися біля могили ексмера Києва Олександра Омельченка.

Чинний президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибув на церемонію прощання з Кравчуком.

Крім того, попрощатися першим головою незалежної України прийшли президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Провести в останню путь першого президента України також прийшли брати Суркіси, мер Києва Віталій Кличко, Олександр Мороз та міністр культури Олександр Ткаченко.

Фото: УП

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня о 17:00 за київським часом. Наприкінці червня 2021 року він переніс складну операцію на серці, після неї перший президент України понад місяць провів у реанімації. Кравчук не міг самостійно дихати, його підключали до апарату ШВЛ. Протягом усього лікування його стан оцінювався як складний.

Кравчук був президентом України з 1991 до 1994 року. Після своєї каденції він продовжував брати участь у суспільно-політичному житті країни. З 28 липня 2020 року до 21 лютого 2022 року він очолював Тристоронню контактну групу з врегулювання ситуації на Донбасі.